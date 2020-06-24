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    Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

    Arsenal'da dizinden sakatlanan Bernd Leno'nun, 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 10:06
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    Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok

    Premier Lig ekibi Arsenal'da, Brighton & Hove Albion ile oynanan lig maçında sakatlanan kaleci Bernd Leno, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Brightonlı Neal Maupay ile çarpışması sonucu dizinden sakatlanan Leno'nun 4-6 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

    28 yaşındaki Alman kaleci, bu sezon 30 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştu.

    Arsenal kalecisi Leno en az 1 ay yok #2

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