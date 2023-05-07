Arsenal, Newcastle United'ı iki golle geçti Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ederek kritik bir üç puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadele oynandı. Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. St. James' Park'taki mücadeleyi konuk ekip Arsenal 2-0'lık skorla kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 72. dakikada kendi kalesine Fabian Schar kaydetti. Fark 1'e indi Ligde 3 maçı kalan Arsenal, puanını 81'e yükseltti ve 1 maçı eksik olan lider Manchester City ile puan farkını 1'e indirdi. Newcastle United ise 3 hafta sonra kaybetti ve 65 puanda kaldı. Arsenal, Premier Lig'in 36. haftasında Brighton Hove & Albion'ı konuk edecek. Newcastle United ise Leeds United ile deplasmanda karşılaşacak.