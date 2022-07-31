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- Arsenal'dan Sevilla karşısında net mesaj: 6-0
Arsenal'dan Sevilla karşısında net mesaj: 6-0
Arsenal yeni sezon öncesi doludizgin geliyor. Topçular, Emirates Cup finalinde Sevilla'yı 6-0 mağlup ederek sezon öncesi net bir mesaj verdi.
- 31.07.2022 - 09:54
Arsenal yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transferleriyle göz dolduran Londra ekibi, La Liga'nın güçlü takımlarından Sevilla'ya gol yağdırdı.
Emirates Cup finalinde oynanan mücadelede ilk 20 dakikada 4-0'ı bulurken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 77. dakikada beşinci golü bulan İngilizler 88. dakikada kapanışı yaptı ve 6-0 kazandı.
Jesus hat-trick yaptı
Arsenal'da yeni transfer Gabriel Jesus hat-trick yaparken Bukayo Saka günü iki golle tamamladı. Son gol ise Nketiah'tan geldi.
Emirates Cup'ta zafere ulaşan Arsenal bu sezon diğer hazırlık maçlarının da tamamını kazanmıştı. Arsenal bu maçlarda Chelsea'yi 4-0, Orlando City'yi 3-1, Everton'ı 2-0, Nürnberg'i ise 5-3 yendi.