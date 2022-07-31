Arsenal'dan Sevilla karşısında net mesaj: 6-0

Arsenal yeni sezon öncesi doludizgin geliyor. Topçular, Emirates Cup finalinde Sevilla'yı 6-0 mağlup ederek sezon öncesi net bir mesaj verdi.

Arsenal yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transferleriyle göz dolduran Londra ekibi, La Liga'nın güçlü takımlarından Sevilla'ya gol yağdırdı.

Emirates Cup finalinde oynanan mücadelede ilk 20 dakikada 4-0'ı bulurken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 77. dakikada beşinci golü bulan İngilizler 88. dakikada kapanışı yaptı ve 6-0 kazandı.

Jesus hat-trick yaptı

Arsenal'da yeni transfer Gabriel Jesus hat-trick yaparken Bukayo Saka günü iki golle tamamladı. Son gol ise Nketiah'tan geldi.

Emirates Cup'ta zafere ulaşan Arsenal bu sezon diğer hazırlık maçlarının da tamamını kazanmıştı. Arsenal bu maçlarda Chelsea'yi 4-0, Orlando City'yi 3-1, Everton'ı 2-0, Nürnberg'i ise 5-3 yendi.