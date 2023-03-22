Arsenal'de Sporting maçında sakatlanan Takehiro Tomiyasu sezonu kapattı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sporting Lizbon ile karşılaşan Arsenal'de sakatlanarak oyundan çıkan Takehiro Tomiyasu'nun sezonu kapattığını açıkladı.

Arsenal'in defans oyuncusu Takehiro Tomiyasu, yaşadığı sakatlığın ardından sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tomiyası'nun dizinden sakatlandığı ve ameliyat olacağı için sezonu kapattığı belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Arsenal formasıyla 32 maçta süre alırken 2 asist kaydetti. Tomiyasu'nun yeni sezon öncesindeki hazırlık kampına yetişmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal, Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Maçın 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tomiyasu, maç sonu Emirates Stadyumu'ndan değneklerle ayrılmıştı.