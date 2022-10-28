Arsenal'in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Kariyerini Monza'da sürdüren Pablo Mari, İtalya'da alışveriş merkezinde bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

İtalya'nın Milano şehrine oldukça yakın Assago'da bir salgırdan, beş kişiyi bıçakladı.

Saldırıya uğrayan kişilerden biri hayatını kaybederken; Monza'nın stoperi Pablo Mari'nin de aralarında bulunduğu dört kişi ciddi şekilde yaralandı.

Mari, ağır şekilde yaralandı

İtalya'nın Milano şehrinde bir kişi, bıçakla beş kişiye saldırdı. Olay sırasında saldırıya maruz kalan isimlerden biri de Arsenal tarafından Monza'ya kiralanan Pablo Mari'ydi.

Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılmış olan İspanyol oyuncu, saldırı sonucunda ağır şekilde yaralandı.

Saldırgan rastgele bir şekilde müşterileri yaraladı

İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti. Saldırganın, süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.

Monza forması giyiyor

29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, kariyerine Mallorca'da başladı. 2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu, 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi

Monza Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bu sabah Milano'daki Niguarda Hastanesinde operasyon geçirdiği, 2-3 gün hastanede gözlem altında tutulacağını bildirildi. Operasyonun iyi geçtiği ve Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.