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    Arsenal'in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

    Kariyerini Monza'da sürdüren Pablo Mari, İtalya'da alışveriş merkezinde bir saldırgan tarafından bıçaklandı.
    • 28.10.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:49
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    Arsenal'in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

    İtalya'nın Milano şehrine oldukça yakın Assago'da bir salgırdan, beş kişiyi bıçakladı.

    Saldırıya uğrayan kişilerden biri hayatını kaybederken; Monza'nın stoperi Pablo Mari'nin de aralarında bulunduğu dört kişi ciddi şekilde yaralandı.

    Mari, ağır şekilde yaralandı

    İtalya'nın Milano şehrinde bir kişi, bıçakla beş kişiye saldırdı. Olay sırasında saldırıya maruz kalan isimlerden biri de Arsenal tarafından Monza'ya kiralanan Pablo Mari'ydi.

    Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılmış olan İspanyol oyuncu, saldırı sonucunda ağır şekilde yaralandı.

    Arsenal in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı #1

    Saldırgan rastgele bir şekilde müşterileri yaraladı

    İddiaya göre saldırı, Milano'nun dışındaki bir süpermarkette yerel saatle 18.30 civarında gerçekleşti. Saldırganın, süpermarket rafından aldığı bıçakla "rastgele" müşterileri yaraladığı aktarıldı.

    Arsenal in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı #2

    Monza forması giyiyor

    29 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, kariyerine Mallorca'da başladı. 2020'de Arsenal formasını giyen oyuncu, 12 maça katıldıktan sonra ağustosta Monza'ya kiralandı.

    Arsenal in eski oyuncusu Pablo Mari bıçaklı saldırıda ağır yaralandı #3

    Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi

    Monza Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun bu sabah Milano'daki Niguarda Hastanesinde operasyon geçirdiği, 2-3 gün hastanede gözlem altında tutulacağını bildirildi. Operasyonun iyi geçtiği ve Mari'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.


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