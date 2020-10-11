Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
13.01
0.62%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Arsene Wenger: Mesut'un oynatılmaması israftır

    Arsene Wenger: Mesut'un oynatılmaması israftır

    Arsenal'in unutulmaz teknik direktörü Arsene Wenger, eski futbolcusu Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Wenger, "Mesut asla pes etmiyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 13:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Arsenal'in efsane teknik direktörü Arsene Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    "MODERN FUTBOLDA SADECE YETENEK İŞE YARAMAZ"

    Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti.

    Arsene Wenger: Mesut un oynatılmaması israftır #1

    "Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok." ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı.

    "MESUT'UN OYNATILMAMASI İSRAFTIR"

    Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

    Arsene Wenger: Mesut un oynatılmaması israftır #2

    "GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK OYUNCULARDAN BİRİ"

    Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim." şeklinde konuştu. Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir." diyerek sözlerini tamamladı.

    Arsene Wenger: Mesut un oynatılmaması israftır #3

    (Mesut Özil, Ludogorets maçında golü atmadan hemen önce)

    Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

    Haberin devamı aşağıda

    Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim." şeklinde konuştu.

    Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir." diyerek sözlerini tamamladı.

     

    Copyright © 2020 Goal.com Her hakkı saklıdır. Goal.com'da yer alan hiçbir içerik, Goal.com'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.

     

    Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim." şeklinde konuştu. Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir." diyerek sözlerini tamamladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir