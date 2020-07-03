Arteta: Mesut kalitesinde birine her zaman bir yer vardır

Uzun zamandır Arsenal ilk 11'inde kendisine bir yer bulamayan Mesut Özil hakkında konuşan Arteta, oyuncusu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Arsenal menajeri Mikel Arteta, takımdaki geleceğine dair spekülasyonların yapıldığı Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Hafta içi Norwich City'ye karşı 3-4-3 formasyonunu tercih eden Arteta, daha çok 10 numarada kullanılan Mesut'un bu formasyonda da yararlı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

''OYUNCULAR FARKLI SİSTEMLERE UYUM SAĞLAYABİLİR''

"Bence oyuncular farklı sistemlere uyum sağlayabilir ve sistemleri farklı oyuncular için uyarlayabiliriz," diyen Arteta, "Bazen mesele sadece ne oynamak istediğiniz ya da nasıl oynamak istediğinizle ilgili değildir. Bazen oyuncularınızı doğru anlarda doğru pozisyonlarda kullanmanız ve onların sahada rahat etmelerini sağlamanız gerekir. Ve her zaman Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için sahada bir yer vardır" ifadelerini kullandı.