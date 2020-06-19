Arteta: Mesut'u kadroya almamamın nedeni taktiksel

En Son Haber

Mikel Arteta, Manchester City-Arsenal maçının kadrosuna bile alınmayan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Premier Lig 30. hafta maçında Manchester City evinde Arsenal'i mağlup etti.

Topçular sahadan 3-0'lık yengilgiyle ayrılırken, Mikel Arteta'nın kadro seçimi dikkat çekmişti.

"TAKTİKSEL BİR KARARDI"

Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac ve Dani Ceballos gibi isimleri yedek bırakan 38 yaşındaki teknik adam, Mesut Özil'i de maç kadrosuna dahil etmemişti.

Maçın ardından açıklamalar yapan Arteta, Mesut Özil'in kadroda olmamasını "Taktiksel bir karardı." sözleriyle dile getirdi.