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    Aston Villa Arsenal'i Trezeguet ile devirdi

    Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Aston Villa, Arsenal'i Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 10:36
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    Aston Villa Arsenal'i Trezeguet ile devirdi

    Premier Lig'in 37. maç haftasında Aston Villa, Arsenal'i konuk etti.

    Maçın tek golü, geçmiş senelerde Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Trezeguet'den geldi.

    Mısırlı yıldız, kullanılan korner atışı sonrası arka direkte buluştuğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi.

    Aston Villa Arsenal'i Trezeguet ile devirdi #1

    Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Aston Villa, bu galibiyetle puanını 34'e yükselterek kümede kalma umutlarını bir hayli artırdı ve maç fazlasıyla 17. sıraya yükseldi. Arsenal, 53 puanla 10. sırada kaldı.

    Aston Villa, önümüzdeki hafta West Ham'ın konuğu olacak. Arsenal ise kümede kalma mücadelesi veren Watford'u konuk edecek.

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