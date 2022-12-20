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    Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

    Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün adı, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:56
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    Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

    Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi.

    Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi, 30 Haziran 2023'te sona erecek.

    Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacının, transfer iddiaları da çıkmaya başladı.

    Ocak ayında da katılabilir

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.

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