Atletico Madrid, Felix'in takımdan ayrılmasına izin verdi

Atletico Madrid, takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Joao Felix konusunda ikna oluyor. İspanyol ekibin oyuncuyu yalnızca kiralık olarak vermeye sıcak baktığı öğrenildi.

Joao Felix'in Atletico Madrid'deki durumu belirsizliğini koruyor.

İspanyol ekibi, Felix'in takımdan ayrılmasına razı oldu ancak bu, AS'ta yer alan habere göre sadece kiralık gitmesiyle mümkün olacak.

Haberde, Atletico Madrid'in satın alma opsiyonuna yer olmadan Portekizli yıldızın gitmesine izin vereceği detayı da verildi.

Simeone, açıklama yapmıştı

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Portekizli yıldız Joao Felix'in satış listesine konacağı yönündeki iddiaları güçlendiren bir açıklamaya imza atmıştı.

Simeone, "Kimse vazgeçilmez değil ve her şey olması gerektiği gibi olacak" demişti.

Atletico en az 100 milyon euro istiyor

23 yaşındaki Felix, Atletico Madrid'e 123 Milyon euro karşılığında transfer olmuştu ve La Liga ekibinin 100 Milyon euro'dan aşağısında Felix'in gitmesine izin vermesi de beklenmiyor.