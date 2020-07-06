Aubameyang, Arsenal ile yeniden imzalıyor

Pierre-Emerick Aubameyang, Instagram'dan yaptığı canlı yayında Arsenal ile yeni sözleşme konusunda anlaştığını açıkladı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 31 Haziran 2021'de sona erecek olan Aubameyang'ın sezon sonunda Barcelona ya da Inter'e transfer olacağı iddiaları güçlenmeye başlamışken; 31 yaşındaki futbolcu Instagram'da kardeşi Willy ile yaptığı canlı yayında Arsenal ile yeni sözleşme imzalayacağını ifade etti.

''AUBA'YA İHTİYACIMIZ VAR''

Aubameyang'ın kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunun altını çizen Arsenal menajeri Arteta, "Auba'nın bizimle olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz, bu takımda ona ihtiyacımız var bizimle kalmasını istiyoruz" dedi.