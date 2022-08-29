Aubameyang darbedildi

Aubameyang'ın evine giren silahlı soyguncular Gabonlu golcüyü darp edip, çaldıkları değerli eşyalar ile kayıplara karıştılar.

Son dönemlerde ismi Barcelona'dan ayrılacağına yönelik haberlerle gündeme gelen Pierre-Emerick Aubameyang, skandal bir hırsızlık olayının kurbanı oldu.

El Pais'te yer alan habere göre bir grup hırsız, sabahın erken saatlerinde Pierre-Emerick Aubameyang'ın Barcelona'da bulunan evine girdi. En az dört kişi olduğu ve ellerinde silahlar bulunduğu belirtilen soyguncuların evin bahçesine tırmanarak girdiği aktarıldı.

Aubameyang'ı darp ettiler

Hırsızların Aubameyang'ı darp ettiği ileri sürülürken, olay sırasında yıldız futbolcunun eşinin de evde bulunduğunun altı çizildi.

Beyaz bir araçla kaçtılar

Soyguncular, evde bulunan kasayı zorla açtırmalarının ardından mücevherleri alarak beyaz bir araç vasıtasıyla kayıplara karıştılar.

Soruşturma devam ediyor

Olayı Aubameyang'ın eşi polise bildirirken, hırsızların kimliğini belirleme çalışmaları ve soruşturma devam ediyor. Henüz Barcelona'dan veya Aubameyang'tan konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.