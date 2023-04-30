Avai FC, Alex de Souza ile yollarını ayırabilir Teknik direktörlük kariyerine ülkesi Brezilya'da devam eden Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın kariyeri iyi yönde gitmiyor. Takımı Avai FC, Alex ile yolları ayırmayı düşünüyor.

Ülkesinde teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza, ocak ayından bu yana çalıştırdığı Avai FC’de beklentilerin altında kaldı.

Avai FC yönetimi, takımdaki geleceği tartışılmaya başlanan 45 yaşındaki teknik direktörün görevine son vermeyi düşünüyor.

Geleceği tartışılıyor

Goal BR'de yer alan habere göre 2021 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, antrenörlük kariyerindeki ikinci takımı olan Avai FC ile gösterdiği performans, yönetim tarafından yeterli bulunmazken takımdaki geleceği ciddi şekilde tartışılıyor.

Vila Nova ile kritik bir maça çıkacak

Avai FC yönetimi, takımın gidişatından memnun olmasa da henüz genç antrenör hakkında resmi bir karar almadı.

Alex de Souza’nın takımdaki geleceğinde Serie B dördüncü turunda Vila Nova ile oynanacak maç kritik bir rol oynayacak.

Yönetim yetersiz görüyor

Ocak ayında göreve getirilen Alex de Souza, yaklaşık 5 aylık süreçte 17 maça çıkarken söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Yönetim ise bu sonuçların takımın hedefleri için yetersiz olduğunu düşünüyor. Genç teknik direktörün öğrencileri bu süreçte 22 gol atarken kalesinde de 22 gol gördü.