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    Avrupa devlerinin Bellingham yarışı

    Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Paris Saint Germain, Borussia Dortmund’un 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:37
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    Avrupa devlerinin Bellingham yarışı

    Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken ve 2022 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla boy gösteren Jude Bellingham, dev kulüplerin transfer listesinde yer alıyor.

    LaLiga devi Real Madrid, Premier Lig ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea  ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint Germain, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için yarış halinde.

    Real Madrid avantajlı

    Bellingham transferinde Real Madrid bir adım önde gözüküyor.

    Ancak Liverpool ve Manchester City’nin de genç orta saha oyuncusunun transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.

    Değeri 100 milyon sterlin

    DHA'nın haberine göre; Avrupa’nın bir başka devi Paris Saint Germain’in de peşinde olduğu Bellingham için Dortmund 100 milyon sterlin bonservis belirledi.

    Bellingham


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