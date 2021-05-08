Avrupa Süper Ligi kurucularından ortak açıklama: Baskılara rağmen devam edeceğiz

UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere uygulanacak yaptırımları duyurmasının ardından Juventus, Barcelona ve Real Madrid'den ortak açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 takımdan 9'u ligden çekilse de 3 tanesi henüz bu rüyadan vazgeçmedi.

"BASKILARA RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ"

Dün UEFA tarafından bu kulüplere yapılacak yaptırımların açıklanmasının ardından Juventus, Barcelona ve Real Madrid'den ortak açıklama geldi.

"Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, üçüncü kişilerin baskılarına, tehditlerine ve saldırılarına maruz kalarak acı çekmeye devam ediyorlar. Mahkemeler, FIFA ve UEFA'ya doğrudan veya bağlı organları aracılığıyla, mahkemede bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını emretmiştir. Mahkeme, Avrupa Süper Ligi teklifinin lehine karar vermiştir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir. UEFA'dan almaya devam ettiğimiz kabul edilemez baskı ve tehditlere rağmen futbolun iyiliği için sorumlu davranmak ve çözüm arayışında ısrar etmek görevimizdir."



