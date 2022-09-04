Avrupa'da Ajax kazançta zirvede

Ajax, bu yaz 216 milyon euro'luk transfer geliri elde ederken, Manchester City 160 milyon euro’luk oyuncu satışı yaptı. Harcamada ise Chelsea 282 milyon euro ile zirvede yer aldı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022-2023 sezonu yaz Transfer dönemi 1 Eylül’de biterken, futbolcu satışından en çok kazanç elde eden ve en çok harcama yapan kulüpler belli oldu.

Ajax, transfer gelirinde birinci

Oyuncu satışında Ajax, 216.22 milyon euro ile birinci sırada yer alırken, Manchester City 159.9 milyon euro ile ikinci, Benfica 127.3 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.





En çok parayı Premier Lig ekipleri harcadı

Futbolcu alımına en çok para harcayan 10 kulübün 6’sını İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Chelsea, transfer ettiği 21 futbolcuya karşılık 281.99 milyon euro harcayarak birinci sırada yer aldı.

Manchester United 19 oyuncu için 238 milyon euro ödeme yaparken, West Ham United 12 yeni transfer için 182 milyon euro’luk bonservis harcadı.



