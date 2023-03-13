Avrupa'nı beş büyük liginde puan durumu Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde hafta sonu maçlara devam edildi. Paris, Napoli, Bayern Münih, Arsenal ve Barcelona'nın liderlikleri devam etti.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

Premier Lig

Zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederek ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 1-0'la geçerek zirve takibini sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi kotası almak için mücadele eden takımlardan Manchester United, konuk ettiği Southampton'la golsüz berabere kaldı. Tottenham, ağırladığı Nottingham Forrest'ı 3-1, Newcastle United ise konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

Geçen hafta Manchester United'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Şampiyonlar Ligi kotası yarışına dahil olan Liverpool ise deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenilerek çıkışını sürdüremedi.

Premier Lig'in 27. haftası sonunda 66 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'ı, 61 puanla Manchester City, 50 puanla Manchester United (bir maçı eksik), 48 puanla Tottenham, 44 puanla Newcastle United (iki maçı eksik) ve 42 puanla Liverpool (bir maçı eksik) izledi.

La Liga

Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, Athletic Bilbao deplasmanından 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında favori konumunu sürdürdü.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Atletico Madrid ise ligin son karşılaşmasında, deplasmanda Girona ile bugün TSİ 23.00'te karşılaşacak.

La Liga'nın 25. haftasının ardından 65 puanı bulunan Barcelona'yı Real Madrid 9, Atletico Madrid ile Real Sociedad ise 20 puan geriden takip etti.

Serie A

Geçen hafta Lazio'ya yenilerek 8 maçlık galibiyet serisi sona lider Napoli, bu hafta konuk ettiği Atalanta'yı 2-0'la geçerek yeniden çıkışa geçti.

Spezia deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Inter'in, Napoli ile arasındaki puan farkı 18'e yükseldi.

Lazio'nun konuk ettiği Bologna ile 0-0 berabere kaldığı haftanın en çekişmeli mücadelesinde Roma, ağırladığı Sassuolo'ya 4-3 mağlup oldu.

Son şampiyon Milan ise haftanın kapanış maçında Salernitana'yı bugün TSİ 22.45'te konuk edecek.

Serie A'nın 26. haftasını 68 puanla geçen Napoli'yi, 50 puana sahip Inter, 49 puanı bulunan Lazio, 47 puanlı Milan ve Roma izledi.

Bundesliga

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, gollü mücadelede, konuk ettiği Augsburg'u 5-3 yenerek zirvedeki konumunu sürdürdü.

Borussia Dortmund, Schalke deplasmanında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında geriye düştü.

Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 3-0'la geçerek şampiyonluk yarışına dahil oldu. Sezonun flaş ekibi Union Berlin, deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kalırken, Freiburg ise konuk ettiği Hoffenheim'i 2-1'le geçti.

Bundesliga'nın 24. haftası sonunda 52 puan toplayan Bayern Münih'i, 50 puanlı Borussia Dortmund, 45 puanlı takımlardan sırasıyla Leipzig, Union Berlin ve Freiburg takip etti.

Ligue 1

Zirvedeki PSG, yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin son dakika golüyle Brest deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

En yakın takipçisi Olimpik Marsilya, Leonardo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 29. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta, konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı.

Lens ise Clermont deplasmanından 4-0'lık net bir galibiyetle döndü.

Ligin 27. haftası sonunda PSG, 66 puanla açık ara liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 56, Lens 54 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.