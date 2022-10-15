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    Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar

    Bu hafta La Liga'da El Clasico, Premier Lig'de Liverpool - Manchester City, Ligue 1'de PSG - Marsilya, Serie A'da Torino derbisi ve Bundesliga'da Union Berlin - Borussia Dortmund maçları yapılacak.
    • 15.10.2022 - 05:48
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    Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar

    Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelede Real Madrid, 16 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak.

    İki takım da yenilgi görmedi

    AA'nın haberine göre; La Liga'da henüz mağlubiyet almayan 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor. Barcelona en son 2 Mart 2019'da oynanan El Clasico'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ezeli rakibine karşı kazandı.

    Avrupa nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar #1

    Liverpool, City'yi ağırlayacak

    İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Liverpool, 11. hafta karşılaşmasında Manchester City'yi konuk edecek. Anfield Stadı'nda 16 Ekim Pazar günü yapılacak müsabaka öncesi son şampiyon Manchester City, 23 puanla ligde 24 puanlı Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puan topladı.

    Avrupa nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar #2

     

    Marsilya, PSG deplasmanında

    Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Olimpik Marsilya'yı 16 Ekim Pazar günü konuk edecek. Ligue 1'de namağlup 26 puanlı PSG'nin en yakın takipçileri Lorient'in 25, Olimpik Marsilya'nın ise 23 puanı var.

    Avrupa nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar #3

    İtalya'da Torino derbisi

    İtalya Futbol Ligi (Serie A) ise yarın Torino derbisine sahne olacak. Torino, kentin bir diğer ekibi Juventus'u ağırlayacak. Bu sezon henüz istediği istikrarı yakalayamayan Juventus, 13 puanla 8. sırada bulunurken, Torino ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

    Avrupa nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar #4

    Lider Union Berlin, B. Dortmund'u ağırlayacak

    Öte yandan, Almanya Ligi'nin (Bundesliga) lideri Union Berlin, 10. hafta müsabakasında 16 Ekim Pazar günü Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip haftaya 20 puanla lider girerken, 16 puanlı Borussia Dortmund ise 4. sırada bulunuyor.

    Avrupa nın 5 büyük futbol liginde önemli maçlar #5


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