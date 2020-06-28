Dolar
6.8567
0.0102%
Euro
7.6936
0.0077%
Altın
1771.5
0.4542%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
390.681
0.4868%
Bitcoin
63813.64
-0.8289%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Aynı takımda 22 kişi koronavirüse yakalandı

    Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 15:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Aynı takımda 22 kişi koronavirüse yakalandı #1

    Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.

    Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

    Meksika'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.

    Aynı takımda 22 kişi koronavirüse yakalandı #2

    Görüş Bildir