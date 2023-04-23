Barcelona, Atletico Madrid'i tek golle geçti LaLiga'nın 30. hafta maçında Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek, şampiyonluk adına önemli bir virajı döndü.

İspanya LaLiga'nın 30. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Lider Barcelona ile lig üçüncüsü Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren golü 44. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Barcelona, 11 puanlık farkı korudu

Ligde 2 hafta aranın ardından maç kazanan Barcelona, puanını 76'ya çıkardı ve Real Madrid ile aradaki farkı 11 olarak korudu. Atletico Madrid'in ise 13 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi ve 60 puanda kaldı.

Barcelona, LaLiga'nın 31. haftasında Rayo Vallecano ile deplasmanda karşılaşacak. Atletico Madrid ise evinde Mallorca'yı konuk edecek.