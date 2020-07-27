Barcelona Başkanı: Messi'nin kalacağından şüphem yok

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takımda kalacağını söyledi.

Josep Maria Bartomeu, son günlerde basında Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağıyla ilgili çıkan haberler hakkında konuştu

"ŞÜPHEM YOK"

Mundo Deportivo'ya konuşan Bartomeu, Arjantinli yıldızın takımda kalacağına inandığını söyledi.

Bartomeu açıklamasında, ''Messi birçok kez burada emekli olmak istediğini söyledi. Yeni sözleşme imzalayacağından şüphem yok.'' dedi.

33 yaşındaki Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Kontratının son yılına giren yıldız futbolcunun adı Avrupa'nın diğer büyük kulüpleriyle de anılıyor.

30 GOL 25 ASİST

Bu sezon Barcelona formasıyla 42 resmi maça çıkan Messi, takımına 30 gol ve 25 asistlik skor katkısı sağladı