Barcelona, Getafe engelini geçemedi LaLiga'nın 29. haftasında lider Barcelona deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya LaLiga'nın 29. hafta mücadelesinde lider Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi.

Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Enes Ünal, ilk 11 başladı

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 83 dakika forma giydi.

Barcelona, Real Madrid'in 11 puan önünde

Bu beraberlikle birlikte ligde üste üste ikinci beraberliğini alan Barcelona 73 puana yükselirken, Getafe 31 puanda kaldı. Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid'in ise 62 puanı bulunuyor.

LaLiga'nın 30. haftasında Getafe deplasmanda Mallorca ile karşılaşırken, Barcelona evinde Atletico Madrid'i konuk edecek.