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    Barcelona, İlkay Gündoğan'ın peşinde

    Barcelona'nın, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İlkay Gündoğan için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:41
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    Barcelona, İlkay Gündoğan'ın peşinde

    Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

    İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona'nın, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İlkay'ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

    Xavi, İlkay için istekli

    Katalan temsilcisinin, 32 yaşındaki futbolcu için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edildi.

    Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Herhandez'in, İlkay transferi konusunda istekli olduğu aktarıldı.

    4 şampiyonluk yaşadı

    2016'dan bu yana Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu, geçen süreçte ligde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Barcelona, İlkay Gündoğan ın peşinde #1

    Kaptan oldu

    Manchester City'den Fernandinho'nun takımdan ayrılmasının ardından bu sezon kaptanlık bandını da takmaya başlayan İlkay Gündoğan, bu sezon ise forma giydiği 20 maçta iki gol, iki asistlik bir performans sergiledi.

    Öte yandan İspanyol basını ayrıca İlkay ile adı geçen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğunu öne sürdü.

    Barcelona, İlkay Gündoğan ın peşinde #2


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