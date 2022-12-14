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    Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı

    Barcelona'nın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren İspanyol eldiven Inaki Pena ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı belirtildi.
    • 14.12.2022 - 23:42
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    Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı

    Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.

    Pena kalmaya sıcak bakıyor

    Pena'nın, bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.

    Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı #1

    Galatasaray ile 8 maça çıkmıştı

    Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.

    Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.

    Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı #2


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