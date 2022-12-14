Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı

Barcelona, Inaki Pena ile anlaşmaya vardı

Barcelona'nın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren İspanyol eldiven Inaki Pena ile yeni sözleşme için anlaşma sağladığı belirtildi.

Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Relevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiven ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.

Pena kalmaya sıcak bakıyor

Pena'nın, bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Galatasaray ile 8 maça çıkmıştı

Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.