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    Barcelona, Luuk de Jong'u kiraladı

    Barcelona, Sevilla forması giyen Hollandalı forvet Luuk de Jong'u kiraladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 10:47
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    Barcelona, Luuk de Jong'u kiraladı

    Bu sezon Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve her konuda anlaşmasına rağmen imzayı attırmadığı Luuk de Jong, Barcelona'ya transfer oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada Sevilla'da forması giyen Hollandalı futbolcunun 1 seneliğine kiralanadığını açıkladı.

    1 yaşındaki Hollandalı forvet, kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

    Barcelona, Luuk de Jong u kiraladı #1

    GRIEZMANN, ATLETICO MADRİD'E KİRALANDI

    Transferin son günü beklenmedik transfere imza atan Katalan kulübü, transfer sezonunun bitmesine saatler kala Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı.

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