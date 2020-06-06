Barcelona, müzmin sakat Dembele'yi gönderiyor

Barcelona'nın büyük umutlarla transfer ettiği Dembele, sakatlıklar yüzünden bir türlü kendisini gösterememişti. Katalan ekibi, Fransız futbolcuyu gözden çıkardı.

Barcelona tarihinin en pahalı 2. transferi olan Dembele, kulüpteki 3. yılında da istenileni veremeyince satış listesine konuldu.

Sport gazetesinin haberine göre; Barcelona, kararı oyuncunun menajerine sezon sonunda iletecek. Bu sezon sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan ve İspanya Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak Fransız oyuncunun satışındaki tek sıkıntı ise alacak takımın zor olması.

ÇOK SIK SAKATLANIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin mali olarak küçülmeye gitmek zorunda kalacak olması ise Dembele'nin satışını zorlaştıracak.

160 milyon euroluk Philippe Coutinho'nun ardından 105 milyon euro net bonservis ücreti ödenen 23 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da kalmak istese de sık sık sakatlanması ve takımını yalnız bırakması da ismi anılan Paris Saint Germain, Juventus ve Liverpool gibi takımların geri adım atmasına neden oluyor.