Barcelona, Osasuna karşısında galip

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La Liga'nın 33. haftasında Osasuna, Barcelona'ya konuk oldu.
Barcelona, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Jordi Alba takımına 3 puanı getirdi
Karşılaşmanın 26. dakikasında Osasuna'da defans oyuncusu Jorge Herrrando, savunmadaki son adam olarak Barcelonalı Pedri'ye yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada Jordi Alba'dan geldi.
Lider Barcelona, bu galibiyetle puanını 82'ye çıkardı.
Osasuna finalde Real Madrid'le karşılaşacak
Kral Kupası'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid'e karşı final maçına çıkacak Osasuna ise ligde 44 puanla 9. sırada kaldı.