Barcelona talepleriyle Lionel Messi'yi kızdırdı Barcelona'ya dönmek için görüşmeler yapan Lionel Messi, Katalan devinin taleplerini duyunca İspanya defterini kapattı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye başta MLS ve Suudi Arabistan olmak üzere eski takımı Barcelona'nın da ilgisi var.

Fransız taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Arjantinli futbolcu, menajeri ve aynı zamanda babası olan Jorge Messi'yi İspanya'ya yollayarak Barça ile görüştürmüştü.

Yapılan görüşmelerde Barça'nın Messi'ye bazı talepler sunduğu öğrenildi.

Messi'yi küçümseyen talepler

Katalan ekibi, yıldız futbolcudan soyunma odasında yeni takım liderlerini kabullenmesini isterken aynı zamanda daha az maaş ve ufak bir kadro rolü istemesini önerdi.

Arjantinli yıldızın bu taleplerin ardından Barça defterini kapattığı öğrenildi.

18 gol 17 asist

Kasım ayında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Messi, bu sezon PSG formasıyla 32 maçta 18 gol 17 asistle oynadı.