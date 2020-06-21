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    Barcelona’da Frenkie de Jong sakatlandı

    Barcelona'dan yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun baldır sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 15:08
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    Barcelona’da Frenkie de Jong sakatlandı

    La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona’ya Frenkie de Jong’dan kötü haber geldi.

    Barcelona’nın 4-0 kazandığı Real Mallorca maçında oyundan çıkmak zorunda kalan De Jong, Leganes ve Sevilla maçlarında forma giyememişti.

    Yapılan sağlık kontrolünün ardından De Jong’un sağ bacak baldır kasında sakatlık olduğu tespit edildiği duyuruldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada De Jong’un sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basını futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

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