Barcelona'da ilk feda: Pique maaşını düşürecek

La Liga yönetiminin belirlediği maaş ve harcama sınırını aşan ve yeni transferlerini kadroya yazamayan Barcelona'da Gerard Pique'nin, maaşında indirime gitmeyi onayladığı öğrenildi.

La Liga'da bu hafta başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde Katalan ekibi Barcelona'da, maaş ve harcama limitleriyle ilgili sorunlar devam ediyor.

Geçen sezon başında olduğu gibi bu yıl da maaş ve harcama limitleriyle ilgili sıkıntı yaşayan Barcelona, yeni transferlerini kadroya yazamadığı için maaşı yüksek oyuncularından indirime gitmelerini talep ediyor.

Maaşında indirime gidiyor

Athletic'te yer alan habere göre, Barcelona'nın 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Gerard Pique ile maaşında indirime gitmesi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, sözleşmenin 2024'e kadar devam edeceği belirtilirken sadece maaşta değişiklik yapılacağı kaydedildi.

Barça 5 transfer yaptı

Barcelona, transfer döneminde şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Andreas Christensen ve Franck Kessie için bonservis bedeli ödemeyen Katalan temsilcisi; Robert Lewandowski, Jules Kounde ve Raphinha için toplam 153 milyon euro ödeme yaptı.

De Jong ve Depay'dan da indirim istenildi

Manchester United'ın transfer listesinin ilk sırasında olan Frenkie De Jong'dan da maaşında indirime gitmesini talep eden Barcelona, Hollandalı oyuncudan henüz olumlu bir dönüş alamadı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın maaşı sebebiyle Frenkie De Jong'u takımdan göndermek istediği fakat Hollandalı orta sahanın takımda kalmak istediği aktarılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon transfer edilen sonrasında gözden düşen Memphis Depay'dan da Barcelona yönetimi, maaşında indirime gitmesini istedi.