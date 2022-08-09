Petrol
97.63
1.01%
Euro
18.3461
0.26%
Dolar
17.9411
-0.05%
Altın
1.034
0.29%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
418.005
-2.92%
BTXN Coin
7.57
-4.53%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Barcelona'da ilk feda: Pique maaşını düşürecek

    La Liga yönetiminin belirlediği maaş ve harcama sınırını aşan ve yeni transferlerini kadroya yazamayan Barcelona'da Gerard Pique'nin, maaşında indirime gitmeyi onayladığı öğrenildi.
    • 09.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barcelona'da ilk feda: Pique maaşını düşürecek

    La Liga'da bu hafta başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde Katalan ekibi Barcelona'da, maaş ve harcama limitleriyle ilgili sorunlar devam ediyor.

    Geçen sezon başında olduğu gibi bu yıl da maaş ve harcama limitleriyle ilgili sıkıntı yaşayan Barcelona, yeni transferlerini kadroya yazamadığı için maaşı yüksek oyuncularından indirime gitmelerini talep ediyor.

    Maaşında indirime gidiyor

    Athletic'te yer alan habere göre, Barcelona'nın 35 yaşındaki tecrübeli stoperi Gerard Pique ile maaşında indirime gitmesi için anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Haberde, sözleşmenin 2024'e kadar devam edeceği belirtilirken sadece maaşta değişiklik yapılacağı kaydedildi.

    Barcelona da ilk feda: Pique maaşını düşürecek #1

    Barça 5 transfer yaptı

    Barcelona, transfer döneminde şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı.

    Andreas Christensen ve Franck Kessie için bonservis bedeli ödemeyen Katalan temsilcisi; Robert Lewandowski, Jules Kounde ve Raphinha için toplam 153 milyon euro ödeme yaptı.

    Barcelona da ilk feda: Pique maaşını düşürecek #2

    De Jong ve Depay'dan da indirim istenildi

    Manchester United'ın transfer listesinin ilk sırasında olan Frenkie De Jong'dan da maaşında indirime gitmesini talep eden Barcelona, Hollandalı oyuncudan henüz olumlu bir dönüş alamadı.

    İngiliz basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın maaşı sebebiyle Frenkie De Jong'u takımdan göndermek istediği fakat Hollandalı orta sahanın takımda kalmak istediği aktarılmıştı.

    Öte yandan geçtiğimiz sezon transfer edilen sonrasında gözden düşen Memphis Depay'dan da Barcelona yönetimi, maaşında indirime gitmesini istedi.


    İlginizi Çekebilir

    Almanya’da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi
    Dünya

    Almanya’da günde yaklaşık 200 kere öten horoz mahkemeye verildi

    Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti
    Futbol

    Başakşehir, Kasımpaşa'yı mağlup etti

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir