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    Barcelona'da Memphis Depay sorunu

    Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın takımın Hollandalı golcüsü Memphis Depay'ı satmak istediği öğrenildi. Ancak Depay'ın takımda kalmak istediği belirtildi.
    • 26.12.2022 - 19:01
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    Barcelona'da Memphis Depay sorunu

    Barcelona, Memphis Depay'ı devre arasında satmanın planlarını yapıyor.

    İspanyol basınında yer alan habere göre, ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, orta saha ve savunma takviyeleri için kaynak arayışı içerisinde.

    Barcelona satmayı düşünüyor

    Katalan ekibinin, bu doğrultuda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Depay'dan para kazanmak adına Hollandalı futbolcuyu devre arasında satmayı düşündüğü belirtildi.

    Barcelona da Memphis Depay sorunu #1

    Depay ayrılmak istemiyor

    28 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmak istemediği öne sürüldü. Depay'ın kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği ve Barcelona yönetiminin bu davranışlardan oldukça rahatsız olduğu vurgulandı.

    Barcelona da Memphis Depay sorunu #2

    Bonservisini almak istiyor

    Depay'ın niyetinin, geçen sezon Barcelona'ya transfer olduğu gibi bonservisini alarak bir kulübe gitmek olduğu ifade edildi. Hollandalı futbolcunun, böylece yeni kulübünden dolgun bir imza parası almayı planladığı aktarıldı.

    Barcelona da Memphis Depay sorunu #3


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