Barcelona'dan Messi'ye yeni sözleşme

Barcelona'dan başka hiçbir takımda oynamayan Lionel Messi, kariyerini Katalan devinde tamamlayacak gibi gözüküyor. 32 yaşındaki futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesini 2023'e kadar uzatacak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, uzun yıllar daha Barcelona'da kalacak gibi gözüküyor.

Messi'nin 2021'de sona erecek olan kontratını 2023'e kadar uzatma kararı alan Barcelona yönetimi, Arjantinli yıldızla yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

İspanyol medyasındaki haberlere göre; tecrübeli oyuncu Katalan kulübüyle devam etmeye sıcak bakıyor.

50 MİLYON EURO KAZANACAK

Messi'nin menajeri olan babası Jorge, gelecek hafta Barcelona yönetimiyle yeniden bir araya gelecek.

32 yaşındaki futbolcunun yıllık 50 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

24 GOL 16 ASİST

Messi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 31 maçta 24 gol, 16 asistlik performans sergiledi.