Barcelona'dan Real Madrid maçına özel forma Barcelona, La Liga'da hafta sonu oynanacak Real Madrid maçına özel bir formayla çıkacak.

İspanya La Liga'da lider Barcelona, 19 Mart Pazar günü El Clasico'da ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak.

Dev maç öncesinde ise Katalan ekibi Real Madrid'e karşı giyeceği özel formayı tanıttı.

Kulüpten yapılan açıklamada Katalan şarkıcı Rosalia'nın yeni albümü Motomami'nin logosunun formalarda yer alacağı ve kadın futbol takımının da aynı tasarımın yer aldığı formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, bu anlaşmanın Barcelona'nın sponsorlarından Spotify'la planlandığı belirtildi.

Barcelona bu sezon Real Madrid'le Santiago Bernabeu'da oynanan maçta da özel tasarım formayla sahada yer almış ve Katalan ekibinin formasında Drake'in amblemine yer vermişti.

24 saat içinde tükendi

Barcelona'dan yapılan açıklamada ise satışa sunulan 22 formanın 24 saat içinde tükendiği ifade edildi.

Formalar, kulübün internet sitesi üzerinden 2 bin euroya satışa çıkmıştı.