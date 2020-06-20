Barcelona'ya Sevilla çelmesi

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La Liga'da lider Barcelona, Sevilla deplasmanında bir puana razı olarak, 0-0'lık beraberlikle döndü.

La Liga'da 29. hafta karşılaşmalarında Barcelona, Sevilla'ya konuk oldu.

Golsüz eşitlikle sona eren mücadeleden, her iki takım da birer puanla ayrıldı.

Katalan devi salgın nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı üçüncü maçında ilk defa puan kaybı yaşarken, Sevilla'nın ise ligdeki yenilmezlik serisi yedi maça çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun temposu düşük kalırken, iki takım da net gol fırsatı üretmekte zorlandı.

Barcelona ikinci yarıda da pek varlık gösteremezken, Sevilla 56, 57 ve 90+2. dakikalarda gole yaklaştığı pozisyonlarda kaleci Ter Stegen'i aşamadı.

Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşma sonrasında Barcelona haftayı 65, Sevilla ise 52 puanla tamamladı.