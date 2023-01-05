Barcelona'yı 3. kümede oynayan eski futbolcusu Puig zorladı

Barcelona, Kral Kupası'nın son 32 turunda 3. küme takımı Intercity Alicante karşısında uzatmalarda tur atladı. Barça altyapısında yetişen Oriol Soldevila Puig eski takımına hat-trick yaptı.

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında La Liga lideri Barcelona, deplasmanda Intercity Alicante ile karşı karşıya geldi.

Uzatmalara giden mücadelede Barcelona, 4-3'lük skorla tur atlamayı başardı.

Puig 3 golle yıldızlaştı

Maçın henüz 4. dakikasında Barcelona Ronald Araujo ile öne geçmeyi başardı. Katalan ekibinin altyapısında yetişen Oriol Soldevila Puig 59. dakikada skora dengeyi getirdi. Barça 66. dakikada Ousmane Dembele ile bir kez daha öne geçti.

Ancak Intercity'de Puig bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Barcelona'da Raphinha attığı golle skoru 3-2'ye getirirken, genç futbolcu Puig kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak maçı uzatmalara taşıdı.

Barcelona uzatmada kazandı

Katalan ekibine turu getiren gol ise uzatmaların 103. dakikasında Ansu Fati'de geldi. Bu sonuçla Barcelona son 16'ya kaldı.

Kral Kupası'nda sonuçlar

Linares Deportivo 0-5 Sevilla

Pontevedra 0-2 Mallorca

UD Logrones 0-1 Real Sociedad

Real Oviedo 0-2 Atletico Madrid

Deportivo Alaves 1-0 Valladolid