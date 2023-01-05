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- Barcelona'yı 3. kümede oynayan eski futbolcusu Puig zorladı
Barcelona'yı 3. kümede oynayan eski futbolcusu Puig zorladı
- 05.01.2023 - 15:11
- Güncelleme : 05.01.2023 - 16:34
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında La Liga lideri Barcelona, deplasmanda Intercity Alicante ile karşı karşıya geldi.
Uzatmalara giden mücadelede Barcelona, 4-3'lük skorla tur atlamayı başardı.
Puig 3 golle yıldızlaştı
Maçın henüz 4. dakikasında Barcelona Ronald Araujo ile öne geçmeyi başardı. Katalan ekibinin altyapısında yetişen Oriol Soldevila Puig 59. dakikada skora dengeyi getirdi. Barça 66. dakikada Ousmane Dembele ile bir kez daha öne geçti.
Ancak Intercity'de Puig bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Barcelona'da Raphinha attığı golle skoru 3-2'ye getirirken, genç futbolcu Puig kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak maçı uzatmalara taşıdı.
Barcelona uzatmada kazandı
Katalan ekibine turu getiren gol ise uzatmaların 103. dakikasında Ansu Fati'de geldi. Bu sonuçla Barcelona son 16'ya kaldı.
Kral Kupası'nda sonuçlar
Linares Deportivo 0-5 Sevilla
Pontevedra 0-2 Mallorca
UD Logrones 0-1 Real Sociedad
Real Oviedo 0-2 Atletico Madrid
Deportivo Alaves 1-0 Valladolid