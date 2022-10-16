Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.518
0.26%
BTXN Coin
9.37
-2.19%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, evinde İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
    • 16.10.2022 - 19:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

    Galibiyet golleri Ndayishimiye'den geldi

    Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti. İki golün sahibi Youssouf Ndayishimiye, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #1

    İstanbulspor, üst üste 2. yenilgisini aldı

    Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu galibiyetle moral buldu. Lige istediği gibi başlayamayan İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #2

    Başakşehir, zirve takibini sürdürdü

    Alınan bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #3

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #4

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #5

    Başakşehir, İstanbulspor u mağlup etti #6


    Kaza yapan sürücüyü itfaiye eri sakinleştirdi
    3. Sayfa

    Kaza yapan sürücüyü itfaiye eri sakinleştirdi

    Opel modellerinde ekim kampanyaları
    Otomobil

    Opel modellerinde ekim kampanyaları

    Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
    Gündem

    Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız

    Görüş Bildir