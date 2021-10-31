Bayern, Mönchendladbach'ın acısını Union Berlin'den çıkardı

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-2 mağlup etti.

Haftaiçi Almanya DFB Kupası maçında konuk olduğu Borussia Mönchendladbach'a 5-0 yenilerek dikkatleri üzerine çeken Bayern, bu yenilgisinin acısını ligde Union Berlin deplasmanında çıkardı.

Bayern'in gollerini 15'te penaltıdan ve 23'te Robert Lewandowski, 35'te Leroy Sane, 60'ta Kingsley Coman ve 79'da Thomas Müller attı. Union Berlin'in gollerini ise 43'te Niko Giesselmann ve 65'te Julian Ryerson attı. Maçı Bayern Münih 5-2 kazandı.

10 MAÇTA 25 PUAN

Bu sonuçla 10 maçta 25 puana ulaşan Bayern, haftayı lider tamamlamayı başardı. Bavyera bölgesi ekibi, bu 10 maçta tam 38 gol atmayı başardı. Polonyalı golcü Lewandowski bu gollerin 12'sini atmayı başardı.

4 maç sonra kaybeden Union Berlin ise 16 puanda kaldı.