Bayern Münih Başkanı: Altın Top kararına kırgınım

Bayern Münih'in başkanlığını yapan Karl-Heinz Rummenigge, bu sene Altın Top ödülü verilmemesini eleştirdi. Ödülün Lewandowski'nin hakkı olduğunu ifade eden Rummenigge, FIFA başkanı ile görüşecek.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, bu yıl Ballon d'Or'un yapılmamasına ciddi eleştiri getirdi.

Ünlü futbol adamı yaptığı açıklamada tüm büyük liglerin koronavirüs arasından sonra tamamlanabildiğini söyleyerek bu büyük prestijli ödülün her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Rummenigge açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki Fransa futbolu bir Altın Top ödülü çıkarmak istemiyor. Bana göre bu adil bir karar değil. Fransa dışındaki bütün büyük ligler oynandı ve bitirilebildi."





"LEWANDOWSKI KONUSUNDA KIRGINIM"

Öte yandan Lewandowski'nin de muazzam bir sezon geçirdiğini ifade eden Rummenigge, "Ödül alma heyecanını yitiren bir karar oldu. Muhtemelen bu konuyu FIFA Başkanı ile konuşacağım. İkna etmeye çalışmayı düşünüyorum. Kırgınım." ifadelerini kullandı.