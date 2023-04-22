Bayern Münih deplasmanda Mainz'a kaybetti Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz'a 3-1 mağlup oldu. Böylece Bavyara ekibinin Thomas Tuchel yönetiminde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Mainz ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mewa Arena 'da oynanan bu keyifli mücadeleyi ev sahibi takım Mainz 3-1'lik skorla kazandı.

Mainz 3 golle kazandı

Bayern Münih, ilk yarıyı Sadio Mane'nin 29. dakikada attığı golle öne kapattı.

Mainz, 65. dakikada Ludovic Ajorque ile eşitliği sağladı. Leandro Barrios, 73. dakikada Mainz'ı öne geçirdi. Aaron Martin, 79. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Bayern Münih, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile çıktığı son 4 maçta kazanamadı.

Bayern Münih, 59 puanda kaldı

Üst üste ikinci maçında da puan kaybeden Bayern Münih, 59 puanda kaldı. Mainz ise bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti.

Bayern Münih, 30. haftada Hertha Berlin'i konuk edecek. Mainz ise Wolfsburg ile deplasmanda karşılaşacak.