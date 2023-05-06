Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Weserstadion'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Bayern iki golle kazandı ve liderliğine devam etti

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 62'de Gnabry, Bayern'i öne geçirdi. 73'te bu kez Leroy Sane sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Werder Bremen 87'de Schmidt'le farkı bire indirse de devamını getiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Bayern Münih, 65 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 35 puanda kaldı.