Bayern Münih, Hertha Berlin'i iki golle geçerek Bundesliga'nın yeni lideri oldu Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-0 kazanırken goller; 69. dakikada Serge Gnabry ve 79. dakikada Kingsley Coman'dan geldi. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u geride bıraktı Bu galibiyetle birlikte 62 puana yükselerek, 61 puandaki Borussia Dortmund'u geçip liderliğe yükseldi. Konuk ekip Herhta Berlin ise 22 puanla ligin son sırasında yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşırken, Hertha Berlin evinde Stuttgart'ı ağırlayacak.