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    Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon

    Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 yenen Bayern Münih, sezonun bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 00:02
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    Bayern Münih, üst üste 8'inci kez şampiyon

    Bundesliga'nın 32. haftasında lider Bayern Münih, Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

    Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İKİNCİ YARI

    Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

    ÜST ÜSTE 8., TOPLAMDA 30. ŞAMPİYONLUK

    Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8'nci, toplamda ise 30'uncu şampiyonluğuna ulaştı.

    PADEBORN KÜME DÜŞÜYOR

    Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi.

    20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

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