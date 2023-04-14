Bayern Münih'ten Sadio Mane'ye para cezası Bayern Münih'in Leroy Sane'ye yumruk atan oyuncusu Sadio Mane'ye 500 bin euro para cezası verdiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Manchester City'e 3-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakmıştı. Alınan bu mağlubiyetin üstüne Alman ekibinde olumsuz gelişmeler yaşandı.

İkili saha içinde tartışmıştı

İngiliz temsilcisi karşısında adeta sahadan silinen Bayern'de en etkili isim Leroy Sane olmuştu. Eski bir City'li olan Sane, uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalışmış ancak golü bulamamıştı.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Sadio Mane ise 83. dakikadaki bir pozisyonda Sane'ye çok kızdı. Takım arkadaşına şiddetli şekilde bağıran Mane, ortamın gerilmesine neden olmuştu.

Mane, soyunma odasında yumruk attı

Daha sonra bu ikili arasında olan gerilimin soyunma odasına taşındığı ve Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öğrenildi.

Kadro dışı kalan Mane, 500 bin euro ceza ödeyecek

Bunun üzerine Bayern Münih, Bundesliga'da oynanacak Hoffenheim maçı öncesinde Sadio Mane'yi kadro dışı bıraktı.

Bild'in haberine göre, Bayern Münih yönetimi, Senegalli yıldızın 500 bin euro ceza ödemesine karar verdi.