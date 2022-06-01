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    Belçika Milli Takımı'ndaki 5 futbolcu teknik direktörlük lisansı aldı

    Belçika Futbol Federasyonu, Kevin de Bruyne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Jan Vertongen ve Dries Mertens'in aralarında olduğu 18 kişinin UEFA A Lisansı aldığını duyurdu.
    • 01.06.2022 - 14:25
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    Belçika Milli Takımı'ndaki 5 futbolcu teknik direktörlük lisansı aldı

    Belçika Futbol Federasyonu, UEFA'nın teknik direktörlük kurslarından 18 kişinin A Lisansı aldığını duyurdu. Belçika Milli Takımı'nda forma giyen Kevin de Bruyne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Jan Vertongen ve Dries Mertens de teknik direktörlük için gerekli şartları tamamladı.

    Federasyonun yaptığı açıklamada, "18 Kırmızı Şeyten teknik direktörlük için gereken koşulları tamamladı. 2 yıl boyunca milli aralarda Belçika Futbol Federasyonu'nun sağladığı eğitimden yararlanacaklar. Teknik direktörümüz Roberto Martinez potansiyel teknik direktörlerimizi yeni kariyerlerine hazırlayacak" ifadeleri yer aldı.

    18 kişi de UEFA A lisansı aldı

    • Kevin De Bruyne
    • Jan Vertonghen
    • Christian Kabasele
    • Simon Mignolet
    • Leandro Trossard
    • Dennis Praet
    • Axel Witsel
    • Matz Sels
    • Youri Tielemans
    • Thomas Vermaelen
    • Dries Mertens
    • Dedryck Boyata
    • Timmy Simons
    • Nicolas Lombaerts
    • Steven Defour
    • Sébastien Pocognoli
    • Dedryck Boyata
    • Laurent Ciman

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