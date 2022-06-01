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Belçika Milli Takımı'ndaki 5 futbolcu teknik direktörlük lisansı aldı

Belçika Milli Takımı'ndaki 5 futbolcu teknik direktörlük lisansı aldı

Belçika Futbol Federasyonu, Kevin de Bruyne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Jan Vertongen ve Dries Mertens'in aralarında olduğu 18 kişinin UEFA A Lisansı aldığını duyurdu.