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- Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç
Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç
Arsenal forması giyen Hector Bellerin, bu sezon takımının alacağı her üç puan için üç bin ağaç dikilmesine yardım edecek.
- AA
- 17.06.2020 - 14:58
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.
LİGDE 9. SIRADA
Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.
Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.