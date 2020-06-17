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    Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

    Arsenal forması giyen Hector Bellerin, bu sezon takımının alacağı her üç puan için üç bin ağaç dikilmesine yardım edecek.
    • AA
    • 17.06.2020 - 14:58
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    Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

    LİGDE 9. SIRADA

    Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak.

    Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

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