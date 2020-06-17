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Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

Arsenal forması giyen Hector Bellerin, bu sezon takımının alacağı her üç puan için üç bin ağaç dikilmesine yardım edecek.