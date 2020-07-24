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    Bellingham'ın 22 numaralı forması emekli ediliyor

    Birmingham City, 17 yaşında 25 milyon sterline Dortmund'a gönderdiği Bellingham'ın forma numarasını emekliye ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 09:25
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    Bellingham'ın 22 numaralı forması emekli ediliyor

    İngiltere'nin önemli kulüplerinden bir tanesi olan Birmingham City, eşi benzerine az rastlanacak bir karara imza attı. 17 yaşında yüksek bir bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a giden Bellingham'ın 22 numaralı formasının genç futbolculara ilham kaynağı olması amacıyla emekli edildiğini duyurdu.

    25 MİLYON STERLİNE DORTMUND'A GİTTİ

    Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geçen sezon Birmingham City formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak 4 gol atmıştı.

    Bellingham'ın 22 numaralı forması emekli ediliyor #1

    Bellingham'ın transferiyle 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.

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