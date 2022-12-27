Benfica, Enzo Fernandez'i kaptırmak istemiyor

2022 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Enzo Fernandez 105 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli karşılığında Benfica'dan ayrılabilir.

Avrupa kulüpleri, Katar'daki Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Enzo Fernandez'e ilgisini artırdı. Fernandez, Arjantin'in kupaya uzanan zaferinde üstlendiği rolüyle turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildi.

Transfer piyasasının hareketlenmeye başladığı şu günlerde Benfica'da tatlı bir endişe başladı. Portekiz kulubü, 21 yaşındaki oyuncuyu gündemine alan Newcastle United'ın 105 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokacağından korkuyor.

Newcastle peşinde

A Bola'da yer alan habere göre, başkan Rui Costa Suudi Arabistan tabanlı kulübün orta saha oyuncusu için yaptığı ilk teklifi geri çevirdi. Siyah-beyazlı kulüp orta saha oyuncusu için 88 milyon sterlin ile Benfica'nın kapısını çaldı.

Benfica'nın Newcastle'ın Fernandez'in kulüpte kalmasını zorlaştıracak maddeyi ara transfer döneminde devreye sokmayı tercih edebileceğinden korktuğu ifade ediliyor.

United ve City de yakın takipte

Orta saha oyuncusu, geçen yaz River Plate'den Benfica'ya transfer oldu ve ülkesi adına sadece 10 maçta görev yaptı.

Portekiz ekibiyle bu sezon 24 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Enzo Fernandez için Manchester City ve Manchester United'ın da takipte olduğu iddia ediliyor.