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    Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

    Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.
    • AA
    • 08.07.2020 - 14:17
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    Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

    Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Nelson Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

    Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

    Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

    Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet #1

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