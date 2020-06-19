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Benzema, Puskas'ı geride bıraktı
Karim Benzema, Valencia karşısında attığı iki golle Ferenc Puskas'ı da geçerek Real Madrid tarihinin en golcü beşinci futbolcusu oldu.
- Haber Merkezi
- 19.06.2020 - 14:09
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Valencia'yı Karim Benzema (2) ve Marco Asensio'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.
Ayrıca Benzema; Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano ve Raul'ün ardından Madrid tarihinde sekiz veya daha fazla sezonda 20 golün üzerine çıkmayı başaran dördüncü oyuncu oldu.
32 yaşındaki Fransız yıldız Karim Benzema, karşılaşmada attığı iki golle kulüp efsanesi Ferenc Puskas'ı geçerek toplamda 243 golle Real Madrid tarihinin en golcü beşinci oyuncusu olmayı başardı.